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Altan Tan hakkında karar verildi

HDP Diyarbakı Milletvekili Altan Tan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyaset / 28 Ocak 2017 Cumartesi 23:31
Altan Tan hakkında karar verildi

Hakkında gözaltı kararı verilen Altan Tan, Diyarbakır'daki evinden saat 18.00 sıralarında gözaltına alındı. Tan, Diyarbakır Adliyesi'ne götürülürken kişisel sosyal medya hesabından gözaltına alınışını, 'Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum' diye duyurdu.

Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen Altan Tan'la ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma konusunun 6-8 Ekim olaylarından sonra yapılan basın açıklaması olduğu belirtildi.

Dün gözaltına alınıp bugün adli kontrolle serbest bırakılan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Altan Tan: Gözaltına alınıyorum

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