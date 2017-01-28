USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Altan Tan: Gözaltına alınıyorum

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, sosyal medya hesabında "Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum." diye yazdı.

Güncel / 28 Ocak 2017 Cumartesi 17:57
Altan Tan: Gözaltına alınıyorum

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ı evinde gözaltına aldı.

Tan, sosyal medya hesabında 'Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum.' diye yazdı.

Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MilletvekiliHdpAltan Tan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı