Altan Tan: Gözaltına alınıyorum

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ı evinde gözaltına aldı.



Tan, sosyal medya hesabında 'Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum.' diye yazdı.



Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.