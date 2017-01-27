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Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci iade talebi

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını gönderdi.

Dünya / 27 Ocak 2017 Cuma 12:19
Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci iade talebi

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyası hazırladı. Hazırlanan ikinci iade dosyası Yunanistan'a gönderildi.

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.

Yunanistan, darbeci hainleri iade etmedi Kaynak : AA

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