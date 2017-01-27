Yalçın Topçu: Masada PYD-YPG'nin olmaması Türkiye için önemli

“Referandumda 150 yıllık Frenk mukallitliği ile onun karşısında olan “Yeter Söz de Egemenlik de kayıtsız şartsız milletindir” fikri oylanacak. Milli İrade önünde sonunda tecelli edecektir.



Referandumda milletimizin desteğiyle sistem resetlenecek ve devlet ve millet olarak özümüze döneceğiz. Kendi sistemimizi kendimiz kurmuş olacağız.Darbecilerin yazdırdığı anayasadaki hükümet sistemini savunmak demokratlıkla bağdaşmaz.



Türkiye'nin şuursuz, fırsatçı muhalefete değil sorumlu ve pozitif muhalefete ihtiyacı vardır.



Toplumu kamplaştırmaya çalışan BTÖ'nün silahlı kanadı PKK ve onun sözcüsü siyasetçiler, FETÖ terör örgütü, DEAŞ ve bu terör örgütlerinin arkasındaki malum güçlerdir.

Milli İrade önünde sonunda tecelli edecektir. Sandıkta AB-ABD'nin üstü açık desteğini alan FETÖ-BTÖ (PKK-PYD-YPG)-DEAŞ örgütlerinin HAYIR cephesine bilerek-bilmeyerek dâhil olanlar; Milli İrade karşısında bir kere daha ezici bir yenilgi alacaklardır.”



MASADA PYD-YPG'NIN OLMAMASI TÜRKİYE AÇISIDAN ÖNEMLİ



“Astana'da yapılan “Suriye” görüşmeleri toplantısının ana konusu ateşkesin tüm ülke genelinde hâkim kılınabilmesi için bir uzlaşma sağlanmasıydı. Siyasi çözüm üzerinde görüşler ortaya atıldıysa da toplantının gündeminde olan konulardan değildi.



Toplantının sonunda 24 Ocak 2017 akşamı Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyonda; Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm önerilerinde bu bütünlüğün muhafaza edilmesi gerektiği konusuna vurgu yapıldı. Terör örgütleriyle Suriye'deki silahlı muhalefetin birbirinden kesin çizgilerle ayrılması gerektiğinin altı çizildi. Çözüm konusunda BM Güvenlik konseyinin2254 sayılı kararının esas alınması hususuna değinildi.







Toplantı masasında PYD-YPG'nin olmaması Türkiye'nin garantörlüğü ve başarısı açısından çok önemliydi.



Kazakistan Halkına ve Devletine, Devlet Başkanı Türk Dünyasının Aksakal Nursultan Nazarbayev'e Suriyeli mazlumlar ve çocuklar adına, insanlık adına teşekkür ediyoruz.”

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Junusov, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Daça Su yerleşim birimine düşen kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden Türkiye ve Kırgızistan vatandaşları için taziye ziyaretinde bulunan Yalçın Topçu'yu makamında teşekkür için ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve büyükelçi Junusov, hayatını kaybedenler için karşılıklı başsağlığı dileklerini ilettiler. Ziyarette iki ülke arasındaki kardeşlik bağları dile getirildi.



Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Junusov, yılbaşı gecesi eğlence mekanında gerçekleşen terör saldırısında olayın failinin Kırgızistan vatandaşı olduğu söylentisinin çıkmasının hemen ardından basının olayı aceleyle tüm Kırgızistan halkına mal edercesine haberler yapmasına son derece üzüldüğünü söyledi ve terörün ırkının ve dininin olamayacağını belirtti.







Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan İbragim Junusov; “Recep Tayyip Erdoğan bizim de liderimiz, bütün Türk dünyasının lideri. Rahmetli annem kendilerini görmeyi çok isterdi. Kendisine sürekli dua ederdi” diye belirtti.



Yalçın Topçu iki ülkenin ilişikileriyle alakalı şunları söyledi:



“Aslolan devletlerin ve milletlerin ilişkileridir. Biz Kırgızistan ile ilelebet “iki devlet, tek millet” olarak yaşamaya devam edeceğiz. İlişkilerimizi daha da ileriye götüreceğiz. Sevinçlerimizi de üzüntülerimizi de paylaşacağız. Çünkü sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler de paylaştıkça hafifleyecektiler.”

