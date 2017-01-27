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Trafik cezalarında yeni dönem

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yeni düzenleme geldi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel / 27 Ocak 2017 Cuma 16:50
Trafik cezalarında yeni dönem

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, cezanın yazıldığı tarihten sonraki bir ay içerisinde ödeme yapılmaması halinde, cezaya her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor.

Toplam tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Ayrıca bu ceza, belli bir sürenin ardından haciz yoluyla tahsil edilebilecek.

15 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

İndirim konusunda ise bir değişiklik olmadı. Ceza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığında yüzde 25 indirim yapılacak. Yine haksız yere ceza yediğini düşünenler 15 gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilecek. Bu süre içerinde itiraz edilmemesi durumunda ceza kabul edilmiş sayılacak.

Resmi GazeteTrafik Cezası


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