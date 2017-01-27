Standard&Poors Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürdü, 'yatırım yapılamaz' düzeyde olan 'BB' notunu değiştirmedi.



S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının 'yetersiz kalabileceği' uyarısı yapıldı.



S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.