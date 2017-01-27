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Standard&Poors Türkiye kararını açıkladı

Standard & Poor's, Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü. "Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.

Ekonomi / 27 Ocak 2017 Cuma 20:19
Standard&Poors Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürdü, 'yatırım yapılamaz' düzeyde olan 'BB' notunu değiştirmedi.

S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının 'yetersiz kalabileceği' uyarısı yapıldı.

S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.

Kredi NotuTürkiyeMerkez BankasıStandard&poors


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