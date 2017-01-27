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'Müslüman karşıtlığı korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor'

'Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum''Antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı, nefret, popülizm ve oy kazanmak için korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor'.

Yaşam / 27 Ocak 2017 Cuma 21:47
'Müslüman karşıtlığı korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların, mültecilerin ve göçmenlerin karşılaştıkları ayrımcılığın son derece endişe verici olduğunu belirterek, 'Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum.' dedi.

Guterres, 'Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü'nde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığını tetikleyen nefret ve popülizmin kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

Ayrımcılığa yönelik tasasını da dile getiren Guterres, BM'nin insan hakları konusundaki çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, 'Göçmenlerin, mültecilerin ve Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılık son derece endişe verici. Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum.' diye konuştu.

Ön yargılı söylemlerin daha fazla nefrete yol açtığını vurgulayan Guterres, 'Antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı, nefret, popülizm ve oy kazanmak için korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor.' sözlerine yer verdi. Kaynak : AA

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