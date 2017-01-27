USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Marmara'da gemi batıyor

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan bir kuru yük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 19:59
Marmara'da gemi batıyor
Video için tıklayın

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki 'Bereket' adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde su alarak batmaya başladı.

İhbar üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek yarı batmış haldeki geminin çevresinde önlem aldı. Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin neden su aldığı henüz belirlenemezken gemi ile ilgili kurtarılma talebinin olmadığı kaydedildi.

Vali Şahin aracından inerek bilgi aldı

Öte yandan ekiplerin önlemleri sürerken bölgeden geçen İstanbul Valisi Vasip Şahin aracından inerek yetkililerden bilgi aldı. Şahin daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan buradan ayrıldı. Kaynak : İHA

İstanbul ValisiDemirliKuru Yük GemisiSahil Güvenlik


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı