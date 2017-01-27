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Lavrov: Cenevre görüşmeleri şubat sonunda

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması beklenen Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini söyledi.

Dünya / 27 Ocak 2017 Cuma 10:30
Lavrov: Cenevre görüşmeleri şubat sonunda

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmeleri sonrasında tarafların 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanması bekleniyordu.

Astana sonrası Suriye muhalefetini Moskova'ya çağıran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta yapılması planlanan Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

PUTİN TRUMP'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin yeni yönetimi ile Rusya arasındaki ilk telefon görüşmesinin cumartesi günü gerçekleşeceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü telefonla ilk resmi görüşmelerini gerçekleştireceğini söyledi.

İki liderin görüşmesinde Suriye'deki iç savaşın da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacılar için Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini söylemişti.

Rusya Devlet BaşkanıSığınmacılarDışişleri BakanıDonald TrumpKazakistan


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