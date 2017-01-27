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Kırklareli'de silahlı kavga

Kırklareli'de, iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 16:19
Kırklareli'de silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Nushed Somay Caddesi'nde Salim D. ile Zafer D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim D, silahla Zafer D'nin üzerine silahla ateş etti. Bacaklarından yaralanan Zafer D. götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Zafer D, olay yerinde 'Yaktı bu beni, hiç bir alacağı yok benden. Fena oluyorum. Bacaklarım git be.' diyerek bağırdı.

Olayla ilgili Salim D. gözaltına alındı.





Kaynak : AA


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