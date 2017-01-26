Üsküdar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Anadolu yakasındaki bir çok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik uğraşların sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerinin müdahalesi sırasında bir aracın suyunun bittiği gözlenirken bu sırada diğer araçlar yangına müdahale etmeye devam etti.