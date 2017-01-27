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Freni boşalan otobüs kilometreler sonra durdu

Tokat'ta şehirler arası yolda freni boşalan yolcu otobüsünün sürücüsü, aracı yaklaşık 4 kilometre sonra kent merkezinde bir rampada durdurabildi.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 06:18
Freni boşalan otobüs kilometreler sonra durdu

Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolunun Geyras 2 mevkisinde Cemal Erbaş idaresindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsünün freni boşaldı.

Kent merkezine doğru seyrini sürdürürken durumu fark eden Erbaş, uzun süre aracı durdurmaya çalıştı. Erbaş, frenin boşalmasından yaklaşık 4 kilometre sonra Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda Mahperi Hatun Kız Meslek Lisesi karşısındaki rampada aracı durdurdu.

Otobüsteki bir kadın yolcu 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin aracın bulunduğu yerde gerekli önlemleri almasının ardından yolcular servis araçlarıyla otogara götürüldü.



- 'Önüme bir araç çıkmadı'

Cemal Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün freninin boşaldığını kadrana bakınca fark ettiğini söyledi.



Aracı uzun süre frenleri tutmadan kullandığını belirten Erbaş, 'Önüme bir araç çıkmadı. Durduramadık ancak burada durdurdum. Cenabı Allah'ın takdiri. Otobüsün içindekiler korktu. Bankete vurdum, arabanın durma şansı olmadı. Bir rampa bulayım dedim, burayı buldum.' diye konuştu.



Erbaş, 30 yıllık şoför olduğunu ve başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini sözlerine ekledi.

Yolcular ise frenleri tutmayan otobüste büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Kaynak : AA

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