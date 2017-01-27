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Emre Uslu'nun iadesi istendi

Adalet Bakanlığı, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından Emrullah Uslu'nun ABD'den iadesini ve geçici tutuklanmasını istedi.

Güncel / 27 Ocak 2017 Cuma 12:14
Emre Uslu'nun iadesi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu iddia edilen, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak tanınan Emrullah Uslu hakkında yeni bir karara imza atıldı.

"Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine çıkartılan yakalama kararı çerçevesinde Uslu hakkında Adalet Bakanlığınca iade dosyası hazırlandı.

Adalet Bakanlığı, Uslu'nun iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin dosyaları ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.

FİRARİ DURUMDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılan FETÖ firarisi Uslu hakkında, darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla birden çok soruşturma bulunuyor.

Darbe GirişimiTerör ÖrgütüCumhuriyetYakalama Kararı


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