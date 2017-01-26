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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne yatay başladı ve 3,82'nin altında dengelendi.

Ekonomi / 26 Ocak 2017 Perşembe 10:11
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün, güne yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,8574'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,99 değer kazancı ile 3,8226'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,8180 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 4,1035 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,8320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD' de başta toptan eşya stokları olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Doland Trump'ın söylem ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7750 seviyesinin destek, 3,8430 ve 3,8550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Kaynak : AA

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