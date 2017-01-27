Doğan grubu Erdoğan'ı başbakan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşması öncesi kürsüye Başbakan Binali Yıldırım çıktı.



O anlarda programı canlı olarak takip eden Doğan Haber Ajansı büyük bir skandala imza attı. Ajansın Twitter adresinden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Şehircilik Şurası'nda Başbakan Erdoğan konuşuyor' tweeti atılarak 'tek adam' algısı yaratılmaya çalışıldı.



İşte o tweet:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel