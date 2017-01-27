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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Erdoğan, 6770 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Siyaset / 27 Ocak 2017 Cuma 00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, '6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir' denildi.

Kaynak : AA

CumhurbaşkanıEmekli SandığıRecep Tayyip Erdoğan


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