Başbakan Yıldırım: Hesapları kursaklarında kalacak

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katıldığı Şehircilik Şurası'nda konuştu.



Türkiye'nin 15 yıldır büyümeye devam ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacaktır. " dedi.



Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10,5 milyarlık bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz günden güne derinleşirken, Türkiye büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete açıyor. Projenin en önemli özelliği dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olması. 2223 yılına yetişecek olan köprünün iki kule arasındaki mesafe 2023 metre olacaktır. Bu yıl 18 Mart'ta ilk kazmayı vurmayı istiyoruz. Türkiye 15 yıldır büyümeye devam ediyor. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacaktır.



"YAKIP YIKILAN KENTLERİN YAPIMINA BAŞLADIK"

Şehirlerimizi afet risklerinden arındırarak yeniden inşaa edeceğiz. 200 bölgeyi ayırdık ve faaliyetlerine başladık. Güneydoğu'da 35 bin konutun yapımına başladık. Ayrıca alçak terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı kentlerimizin yapımına başladık. Bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp vatandaşımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz.



"YATAY MİMARİYE TEŞVİK EDECEĞİZ"

Şehirlerimiz sadece beton yığınlardan oluşmayacak. Sosyal ihtiyaçları karşılayacaktır. Dikey mimari yerine yatay mimariyi daha çok teşvik edeceğiz. Osmanlı'dan bugüne uzanan bir bayındırlık ve çevre geçmişimiz var. Bu anlamda tarihi bir birikimimiz var. Bunun bu şuraya yansıyacağını düşünüyoruz. Bu şura 3 ay boyunca devam edecektir. Kimlik planlama ve tasarlamadan, göçlere kadar birçok yelpazede çalışacağız.



"3 MİLYAR AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU"

Geçtiğimiz 16 yıl içerisinde 670 bin konut tamamladık. TOKİ ile 75 bin konut tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek. Konut alanında 140 milyarlık yatırımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Son 16 yıl içerisinde hükümetlerimiz yeşil alan miktarını 1,8 milyon hektar düzeyinde artırmıştır. 3 milyar ağacı toprakla buluşturdu. 1999 depremi bize çok şey öğretti. 5 milyon yapının deprem riskine karşı yenilenmesine rağmen, halen 7 milyon yapının yenilenmesine ihtiyaç vardır.







