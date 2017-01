Başbakan Binali Yıldırım: Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi ne hale düştün?

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



'Gençlerimizin hakları olan yatırımları yapmamız lazom. Bizim gençliğimiz yoksunlukla geçti. Gençlere her türlü kaynağı sağlamak istiyoruz.



Gençlerimiz adına heyecan verici bir gündeyiz. Bugün hep beraber, GENÇDES Projesi'ni hayata geçiriyoruz.



Hergün birçok yenilikle karşı karşıya kalıyoruz. Keşke bu imkanlar bizim elimizde de olsun diye düşüşünmeden edemiyoruz. Yoksulluktan dolayı hayallerinden vazgeçmek zorunda olan pek çok insan oldu. Birçok insan düşüncelerini yolun başında kaybetti. İşte bu çok müstesna gördüğüm projeyi çıkış noktası buluyorum. Türkiye'nin gençleri umutlarını yaşatsın, fikirlerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz.



Bu ülkenin gençleri, genç fikirleri, taptaze hissiyatlarıyla heyecan katsınlar istiyoruz. GENÇDES Projesi'nden beklentimiz büyük. Bu proje sayesinde gençlerimize kültüre, sanat merakı artacak.



Bu eserler ortaya çıktıkça başka gençlerimize ilham verecek. Projeleri olmayan gençlerimiz de hayal kurmaya başlayacaklar. Biz hükümet olarak her zaman yanlarında olacağız. Geçen yıl farklı sanat dallarında 91 projeye 8 milyon yatırdık.



2017 yılında 54 milyon tutarında bir kaynak veriyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projelere de destek veriyoruz. Gençlerimizi proje geliştirmeye davet ediyorum.



Gençlerimizin kültür ve sanata ilgisi büyük. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü, kültür ve sanat dağarcığını genişleten gençlere ihiyacımız var.



Her türlü maddi imkanı ve teknolojiyi kullanan nihayetinde insandır. Elinizdeki imkanları kullanamıyorsanız, bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz.



Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insalık dışı suçların işlendiğine şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç büyük bir tehdite dönüşür.



Biz gençlerimiz, insani değerlerini yitirmesinler daima iyiye güzele yönelsinler istiyoruz. Bu potansiyel zaten genç insanların hamurunda var.



2002 yılından bu yana gençlerimize destek olmak için büyük bir gayret içindeyiz. 15 yıldır verilen desteklerle projelerle gençlerimizi önünü açıyoruz.



'TÜRKİYE'NİN YARINLARI DEMEK, TÜRKİYE'NİN NESİLLERİ DEMEK'



GENÇDES 2017 projesi sembolik değeri olan bir projedir. Gençlerimizi yormadan enerji ve heyecanlarını tüketmeden hayallarini gerçeğe dönüştürecek imkanları hazırlayacağız.



Bahtiyar olacağız, çünkü Türkiye'nin en büyük gücünün bu taze zihinler olduğunu biliyoruz. Bu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük kültür adamları, kadınları ortaya çıkacak.



Hepimizin amacı gençler. Geleceğimiz olan gençler. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan gençler. Gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir.



Gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak ve beklentilerimizi aşan çok değerli eserler ortaya çıkaracak. 15 yılda neler yaptık;



2016 yılı itibariyle Dünya Miras Listesi'ne 10 adet kültür varlığını sokmayı başardık. 2010 yılında kültür merkezi sayımız 110'a çıktı. Eskiden kütüphanelere girmek festivaldi.



Bilgi toplumunda bilgiye erişmede, dünya ortalamasının üzerine çıktık. Avrupa ortalamasını yakaladık.



Teröristler! Bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşımıza çıkacak. Bayrağıyla milletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak.



Kültürel etkinlik alanında yaklaşık 1400 projeye maddi destek sağladık. 2000 bin belgesel film çalışmasına destek verdik. Bu ülkenin gençlerine her zaman inandık, her zaman güvendik. 15 Temmuz gecesi, bu gençleri acımasızca eleştirenler, göğsünü tanklara siper eden gençleri gördük.



Gençlerimizden güç aldık, gençlerimize güç veriyoruz. Göreve geldğimiz ilk günden bu yana gençlerin önünde duran engelleri birer bire kaldırdık.



Yeni Anayasa kabul edilirse, yeni anayasa değişikliyle 18 yaşını dolduran gençlerimizde artık siyasetin içinde olacak. Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var, CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmaya devam ediyor. Dün dünde kaldı cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım.



HDP ayağını kaldırıyor, CHP ayağını basıyor. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi ne hale düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir.