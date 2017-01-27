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Baba katiline müebbet

Bursa’da, babasını öldürdüğü iddia edilen genç, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 09:37
Baba katiline müebbet

Geçen mayıs ayında merkez Nilüfer'in Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mehmet Ali Çelik, tartıştığı babası Hüseyin Çelik'i (66) göğsünden yaraladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan genç tutuklandı.

“Babamın öldüğünü cezaevinde anladım”

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Çelik, hakim karşısına çıktı. Daha önceki 2 duruşmada avukatı olmadığı gerekçesiyle ifadesi alınamayan sanığın karar duruşmasında avukatı hazır bulundu. Olay anını anlatan Mehmet Ali Çelik, “Babam bana küfretti. Kızıp yukarı çıktım. Gece yarısı babam işyerinin mutfağında televizyon izliyordu. Yanına gittim. Kendisine ‘Bu ayıp değil mi?' dedim. Babam da sinirlenip bana bağırdı. Ekmek dolabından bıçağı aldım. Babamın üzerine doğru giderken ayağımdaki terlik sebebiyle kaydım. Babamın üzerine düştüm ve yardım için bağırdım. Babamın öldüğünü cezaevinde anladım. Kendisiyle bir sıkıntım yoktu. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, sanığı müebbet hapse mahkum etti. Kaynak : İHA


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