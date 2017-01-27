Türk edebiyatının güçlü kalemi Aziz Nesin'in 102'inci doğum günü dolayısıyla sahnelenen oyuna Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.



Yenimahalle Belediyesi 50'inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunda, öykülerinin yanı sıra Aziz Nesin'in kendi gözünden memleketin bugünkü durumuna dair düşünceleri ve duyguları da izleyici ile paylaşıldı. Haluk Işık tarafından kaleme alınan oyun, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Muhteşem Aziz Nesin performansıyla izleyiciyi büyüleyen Bülent Ateşoğlu ise uzun süre ayakta alkışlandı.



Gecede bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın selamlarını ileterek oyunculara çiçek takdim etti. Oyunun ülkenin içinde bulunduğu durumu çok iyi özetlediğini belirten Kartal, “Hemen aklıma Nazım Hikmet'in vasiyeti geldi. ‘Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni'. Sevgili Aziz Nesin de kendi vakfının bahçesinde belli olmayan bir yerde yatıyor. Eminim ki bugün de buralarda bir yerlerde bizleri izliyor. Ankara Ekin Tiyatrosu gerçekten Aziz Nesin'e yakışır bir oyun sahneledi. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya sahip çıkıyoruz” dedi.



Kaynak : İHA