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Aydın Milli Eğitim Müdürü’ne saldırı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye silahlı saldırı düzenlendi. Töre saldırıdan yara almadan kurtuldu.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 20:37
Aydın Milli Eğitim Müdürü’ne saldırı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve bir süre önce ayrılan bir kişi, binadan çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin aracını durdurdu.

Silahını otomobile doğru yöneltip bir el ateş etti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yere düşen şoför elinden yaralandı.

Saldırgan silahını bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Saldırganın Töre'yi daha önce de ölümle tehdit ettiği ve gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak : İHA

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