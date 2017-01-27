Adli Tıp Kurumu'na FETÖ operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda çalışan 11 kişinin ByLock kullandığı ve örgüt üyesi olduğu tespit edildi.



Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltıların olduğu öğrenilirken, adreslerde bulunan dijital verilere ise el konuldu. Kaynak : İHA