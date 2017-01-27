Kuveyt’te 4 yıl aradan sonra 7 mahkum idam edildi. İdam edilenler arasında iki Kuveyt, iki Mısır, bir Bangladeş, bir Filipin, bir de Etiyopya vatandaşı bulunuyor. Kuveyt hükümeti, Şeyh Faysal Abdullah El Cabir’in kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan idam edildiğini açıkladı.



Başka bir Kuveyt vatandaşı bir kadının kıskançlık sebebiyle 2009 yılında kocasının ikinci evliliğini yaptığı düğün çadırını ateşe vererek, içinde kadınlar ve çocukların bulunduğu 57 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için idam edildiği kaydedildi. Ev işlerinde çalışan Filipinli ve Etiyopyalı kadınların işveren ailelerini öldürmekten, Mısır vatandaşı iki kişinin ise tasarlayarak adam öldürmekten idam edildiği belirtildi. Bangladeş vatandaşının da adam kaçırma ve tecavüzden idam edildiği bildirildi.



Kaynak : İHA