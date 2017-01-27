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7 mahkum idam edildi

Kuveyt, dört yıl aradan sonra cinayet, tecavüz, adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan mahkum birisi kraliyet ailesinden 7 kişiyi idam etti.

Dünya / 27 Ocak 2017 Cuma 15:27
7 mahkum idam edildi

Kuveyt’te 4 yıl aradan sonra 7 mahkum idam edildi. İdam edilenler arasında iki Kuveyt, iki Mısır, bir Bangladeş, bir Filipin, bir de Etiyopya vatandaşı bulunuyor. Kuveyt hükümeti, Şeyh Faysal Abdullah El Cabir’in kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan idam edildiğini açıkladı.

Başka bir Kuveyt vatandaşı bir kadının kıskançlık sebebiyle 2009 yılında kocasının ikinci evliliğini yaptığı düğün çadırını ateşe vererek, içinde kadınlar ve çocukların bulunduğu 57 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için idam edildiği kaydedildi. Ev işlerinde çalışan Filipinli ve Etiyopyalı kadınların işveren ailelerini öldürmekten, Mısır vatandaşı iki kişinin ise tasarlayarak adam öldürmekten idam edildiği belirtildi. Bangladeş vatandaşının da adam kaçırma ve tecavüzden idam edildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

Ruhsatsız SilahEtiyopyaMısırKıskançlıkBangladeş


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