USD (Alış - Satış) : 3,83 - 3,84 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

2017 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paylaştığı takvime göre, tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran - 3 Temmuz'da, EPSS için ise 12 - 21 Temmuz'da yapılacak.

Eğitim / 27 Ocak 2017 Cuma 10:00
2017 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, takvim, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili maddesinin 'Devlet Personel Başkanlığınca, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.' hükmü gereğince paylaşıldı.

Buna göre, KPSS birinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 13 Mart-12 Mayıs arasında toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 1 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması için ise tarih 21 Haziran-3 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS ikinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 7 Ağustos-6 Ekim'de toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 25 Ekim'de gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 14-23 Kasım'da alınacak.

2017 EKPSS yerleştirme takvimine göre ise tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 19 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 12-21 Temmuz'da alınacak.

Kaynak : AA

Kpss


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı