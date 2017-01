YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni

Atatürk Eğitim Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi.



Törene Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Dağlı, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, YDÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Eftal Özkul, Eğitim Bilimleri Yönetici Müdürü Doç. Dr. Fahriye Altınay Aksal, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.



Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ardından Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ertan Nalbantoğlu ve Dr. Erkan Süslü'nün hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.



'KKTC'de ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Eğitim Fakülteleri arasında araştırma yapma konusunda bir numarayız”



Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu açılış konuşmasında, “Bugün hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Bugün Atatürk Eğitim Fakültemizden mezun olan arkadaşlarımız mesleklerini yerine getirme konusunda en iyi eğitimi alarak mezun olma aşamasına gelmişlerdir. Tabi ki bu süreçte en fazla teşekkürü ve çalışmayı gösteren kendileridir. En başta onları tebrik etmek istiyorum. Birbirinden değerli öğretim elemanları da bu sürece katkı koydular. En yeni ve en güncel bilgileri sizlere kazandırmak için çaba sarf ettiler. Bir öğretim üyesi, sürekli olarak kendini yenilediği zaman, güncellediği zaman değerli olur ve öğrencilerine yeni bilgileri kazandırabilir. Bu açıdan onlar da çok çalıştılar, makaleler yazdılar, yayınlar yaptılar ve bugün biz Atatürk Eğitim Fakültesi olarak KKTC'de ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Eğitim Fakülteleri arasında araştırma yapma konusunda bir numarayız” dedi.



Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, fakültenin bu noktaya gelmesinde her zaman destek olan Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e şükranlarını sunarak, mezunlara başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.



'Sadece bilgiyi aktaran değil, bilginin yolunu bulan onu uygulamalı başaran insanlar olun'



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğl, 'Mezun olan öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak üzere ve onların çağdaş, nitelikli öğretmen yetiştirmek yolunda onların sevincini paylaşmak için buradayız. Değerli misafirlerimiz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi öğretmenlik kutsal bir meslektir. İnsan yaşam boyu öğrenir ve bu öğrenim ona hayatta kalma motivasyonu verir” dedi.



Mezun öğrencilerin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan velilere de teşekkürlerini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, mezun öğrencilere tavsiyede bulunarak, “Siz sadece gelecekte bilgiyi aktaran değil, bilginin yolunu bulan onu uygulamalı başaran insanlar olun ve istiyorum. Hepinize bundan sonraki yolunuzda büyük başarılar diliyorum” diye konuştu.



Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora ve yüksek lisans öğrencileri adına Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı doktora mezunu Gülsüm Aşıksoy ise konuşmasında, “Üniversitemizin felsefesi bizlere özgür düşünme, ön yargısız olma, farklı düşünce ve görüşlere açık olma, farklılıkları zenginlik olarak kabul etme, bilginin gücüne önem verme gibi özellikler kazandırmıştır. Üniversitemiz akademik özgürlüğü korumayı, eleştirel bilgi üretmeyi, demokratik ve çoğulcu özgür tartışma ortamları oluşturarak, daha nitelikli akademik çalışmalar yapmamıza imkan sağlamıştır. Bugün itibariyle almış olduğumuz doktora ve yüksek lisans diplomaları bilim yolunda ilerlememiz için önemli bir adımdır. Bu yolda ilerlerken özgür, yenilikçi, girişimci bilimsel gündemler oluşturmak amacımız olacaktır. Bilime ve ülkemize katkı sağlayan, bilgi, beceri ve teknoloji üretmekse hedefimiz olacaktır” dedi.



'Yakın Doğu Üniversitesi'ne minnettarım”



Atatürk Eğitim Fakültesi birincisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölüm birincisi Esra Koç ise “İlk üniversitem olan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulundan 2006 yılında mezun oldum. Bugün burada karşınızda çiçeği burnunda psikolojik danışman olarak ve aynı zamanda 10 yıllık bir hemşire olarak bulunmaktayım. Rehberlik bölümünü her zaman kendim için ikinci bir şans olarak gördüm. Asla pes etmedim, her zaman bu yolda yürümek için emin adımlarla ilerledim. Bundan sonraki yaşamımda da psikolojik danışmanlık mesleğime sadık ve layık olarak çalışmak en büyük dileğim. Eğitim hayatımı ve aile bütünlüğümü bir arada sürdürebilmem için transfer olanağı sunan Yakın Doğu Üniversitesi'ne çok minnettarım” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından doktora ve yüksek lisans mezunlarına diplomaları takdim edildi. YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi mezunlarından Güler Denktaş diplomasını Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın elinden aldı. Mezun öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar. Kaynak : İHA