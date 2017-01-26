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Türkiye ve Rusya'dan El Bab'da ortak hava operasyonu

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin El Bab kentindeki IŞİD hedeflerine yönelik ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Güncel / 26 Ocak 2017 Perşembe 21:17
Türkiye ve Rusya'dan El Bab'da ortak hava operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Su-24M bombardıman uçakları ile Su-35S jetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı F-16 ve F-4’lerle ortak operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi. Ortak operasyonun sonucunda 3 IŞİD komuta merkezininin imha edildiğini kaydeden bakanlık, aynı zamanda militanların da hedef alındığını ve öldürüldüğünü aktardı.

Ortak operasyon sırasında Lazkiye’deki Hmeymim hava üssünde bulunan Rus yetkililer ile Türk Hava Kuvvetleri komuta merkezinin IŞİD hedeflerinin koordinatları konusunda işbirliği yaptığı belirtilirken, toplamda aralarında silah depoları ile yakıt malzemelerinin de bulunduğu 58 hedefin imha edildiği belirtildi.

F-16BakanlıkRusyaTürk Hava Kuvvetleri


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