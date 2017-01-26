Türkiye, Somali'deki bombalı saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de konakladığı otelin önünde dün gerçekleştirilen bombalı saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.



Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ile yaralılara acil şifalar temennisinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Somali Federal Parlamentosu seçimlerinin tamamlandığı bir süreçte gerçekleşen söz konusu saldırının ülkenin istikrara kavuşma sürecini baltalamayı hedeflediği düşünülmektedir. Bu ve benzeri menfur terör saldırılarının, Somali'nin bu yöndeki ilerleyişini durduramayacağına inanıyoruz.​ Türkiye, Somali'nin barış ve istikrara kavuşması için üzerine düşeni yapmaya, dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir.​'



Başkent Mogadişu'da, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen saldırının sorumluluğunu, terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla üstlenmişti. Kaynak : AA