Trump'tan Suriye emri

Reuters haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'deki siviller için güvenli bölge oluşturulması emrini verdi.



Haberde emrin verildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde Suriye'de ve çevredeki bölgelere göç etmiş olan Suriye vatandaşlarının bulunabileceği güvenli alanlar oluşturulacağı öğrenildi.



Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



GÜVENLİ BÖLGE NEDİR?



Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terörden temizleyip, sivillerin yerleştirilmesini ve sivillerin güvenliğini sağlanmasını amaçlayan plana verilen isimdir. Türkiye 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı adı altında bahsi geçen bölgede kontrolu sağlamaya yönelik operasyon başlatmıştı. Terörden arındırılan bölgelere binlerce Suriyeli sivil yerleştirilmişti.