Trump BM fonlarına desteğini kesecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlere verdiği fon desteğini en az yüzde 40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceği öne sürüldü.



New York Times'ın Trump'ın imzalamasını bekleyen taslak bir kararnameye dayandırdığı haberinde, kriterleri karşılamayan BM kuruluşları ve diğer uluslararası örgütlere fon desteğinin kesileceği belirtildi.



Kriterler arasında Filistin'e ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tam üyelik veren, kürtajı destekleyen ve İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları engelleyen faaliyet ya da programları destekleyen örgütlere fon desteğinin kesileceği yer alıyor.



Trump'ın kararnameyi imzalaması ve BM'ye en fazla kaynak aktaran ülkelerden ABD'nin fon desteğinin kesilmesinin BM'nin çalışmalarını ciddi bir şekilde etkilemesinden endişe duyuluyor.



Kaynak : AA