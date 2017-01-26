USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Trump BM fonlarına desteğini kesecek

ABD Başkanı Trump'ın BM ve diğer uluslararası örgütlere verdiği fon desteğini en az yüzde 40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceği iddia edildi.

Dünya / 26 Ocak 2017 Perşembe 01:53
Trump BM fonlarına desteğini kesecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlere verdiği fon desteğini en az yüzde 40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceği öne sürüldü.

New York Times'ın Trump'ın imzalamasını bekleyen taslak bir kararnameye dayandırdığı haberinde, kriterleri karşılamayan BM kuruluşları ve diğer uluslararası örgütlere fon desteğinin kesileceği belirtildi.

Kriterler arasında Filistin'e ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tam üyelik veren, kürtajı destekleyen ve İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları engelleyen faaliyet ya da programları destekleyen örgütlere fon desteğinin kesileceği yer alıyor.

Trump'ın kararnameyi imzalaması ve BM'ye en fazla kaynak aktaran ülkelerden ABD'nin fon desteğinin kesilmesinin BM'nin çalışmalarını ciddi bir şekilde etkilemesinden endişe duyuluyor.

Kaynak : AA

Birleşmiş MilletlerFilistin Kurtuluş ÖrgütüKuzey KoreUluslararasıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı