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Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 13:44
Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Amasya Karayolu Kuruçay mevkisi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu karşı yöne geçerek otobüsle çarpışması sonucu meydana geldi.

Amasya'dan Tokat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförünün otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole araçla birlikte savruldu. Çarpmanın etkisi ile birlikte yaklaşık 10 metre otobüsün önüne alarak sürüklediği otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı. 


Kazada otomobilde hayatını kaybedenlerin kimleri tespit edildi. 38 BN 089 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Uzer ile birlikte Adil Uzer (62) ve Neriman Uzer'in hayatını kaybettiği, yaralananlardan birisinin ise Şükran Avcı olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından otomobil içerisinde sıkışan cenazeler çıkartılarak cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Turhal ve Tokat'taki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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