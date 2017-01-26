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Sevgilisinin çocuğunu döverek öldüren Iraklı için karar çıktı

Bolu’da, birlikte yaşadığı sevgilisinin yaramazlık yaptığını öne sürdüğü 3 çocuğunu döverek birinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Iraklı 22 yaşındaki Bakr Khalid Naeem A.’ya, 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin suçu işlediğine kanaat getirdiği sanığa iyi hal indirimi uygulaması tepki çekti.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 14:32
Sevgilisinin çocuğunu döverek öldüren Iraklı için karar çıktı

Olay, 2015 yılı Eylül ayında Bakr Khalid Naeem A. ile 3 çocuk annesi Iraklı Sarah Moaıed Kadhim A.’nın birlikte oturdukları evde meydana geldi. Eşinden boşanan Sarah Moaıed Kadhim A. ve Bakr Khalid Naeem A., çocukları eve kilitleyip gezmeye gitti.

'YARAMAZLIK' YAPTILAR DİYE...

Bakr Khalid Naeem A., eve döndüklerinden yaramazlık yapan ikizler ile ablalarını dövmeye başladı. İkizlerden 4 yaşındaki Murtadhaosama Salh Alnajde bayılınca 3 çocuğu da hastaneye götürdüler ancak, beyin kanaması geçirdiği belirlenen Murtadhaosama Salh Alnajde, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Salh Alnajde ile 6 yaşındaki ablası Fatıma Salh Alnajde’nin de karburgalarında kırık saptandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olayın ardından anne Sarah Moaıed Kadhim A. ile sevgilisi Bakr Khalid Naeem A. gözaltına alındı. Anne serbest bırakılırken, tutuklanan Bakr Khalid Naeem A. hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’kasten yaralama’ ve ’ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasında hazır bulunan tutuklu sanık Bakr Khalid Naeem A., son sözü sorulması üzerine, "Irak’tan sığınmacı olarak geldim. 1.5 yıldan beri cezaevindeyim. Çocukların hiçbirini dövmedim. Çocukları hastaneye götüren de benim. Buna rağmen uzun süredir tutukluyum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti suçu işlediğine kanaat getirdiği sanığa iyi hal indirimi de uygulanarak 16 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin TL adli para cezası verdi. Kaynak : İHA

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