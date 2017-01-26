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'Renkli Sayfalar'ın yeni sunucuları belli oldu!

Kanal D'de ekranlara gelen Renkli Sayfalar'da Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın ayrılığından sonra yeni sunucular kim olacak?

Televizyon / 26 Ocak 2017 Perşembe 11:27
'Renkli Sayfalar'ın yeni sunucuları belli oldu!

Kanal D'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 'Renkli Sayfalar' programında yol ayrımına girilmişti.

Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılık getirmişti.

Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın Şubat'ta programdan ayrılacağını ilk olarak Medyaradar duyurmuştu.

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı Şule Zeybek ile Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay yeni formatıyla 'Renkli Sayfalar'ı sunmaya başlayacak.


Kaynak : medyaradar

Gülşen YükselNamık Kemal ZeybekAsena AtalayCaner ErkinKültür Bakanı


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