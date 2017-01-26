İstanbul Maltepe ' de bir iş yeri sahibi, sokak köpeklerini sopayla dövmüş hayvansever bir kadın da görüntüleri saniye saniye kaydetmişti.



Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle hayvan severler büyük tepki göstermiş, iş yeri sahibi hakkında şikayette bulunulmuştu.



Beyaz Haber ekibi sokak köpeklerini döven işyeri sahibi ve o görüntüleri çeken kadınla konuştu... Kaynak : Beyaz Gazete Özel