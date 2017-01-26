USD (Alış - Satış) : 3,83 - 3,84 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

O vicdansız adam Beyaz Haber'e konuştu

Beyaz Haber, İstanbul Maltepe’de sokak köpeklerini sopayla döverek herkesin tepkisini üzerine çeken o adamla konuştu...

Televizyon / 26 Ocak 2017 Perşembe 19:23
O vicdansız adam Beyaz Haber'e konuştu
Video için tıklayın

İstanbul Maltepe ' de bir iş yeri sahibi, sokak köpeklerini sopayla dövmüş hayvansever bir kadın da görüntüleri saniye saniye kaydetmişti.

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle hayvan severler büyük tepki göstermiş, iş yeri sahibi hakkında şikayette bulunulmuştu.

Beyaz Haber ekibi sokak köpeklerini döven işyeri sahibi ve o görüntüleri çeken kadınla konuştu... Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hayvan Severler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı