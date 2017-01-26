NATO'dan 'işkence' açıklaması

NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Markovic, Trump yönetiminin göreve gelmesi ile Karadağ'ın üyeliğinin ABD tarafından onaylanması konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, 'İmza konusundaki gerginlik buna karşı olanlar tarafından alevlendiriliyor ancak bunun yakın zamanda kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz.' dedi.



- 'ABD de imzalayacak'



NATO Genel Sekreteri de, katılım protokolünün ABD Senatosu tarafından imzalanacağından emin olduğunu belirterek, 'Halihazırda Dış İlişkiler Komitesinde onaylandı. Her iki partinden de güçlü destek aldı. Bunun senatoda da böyle olmaması için herhangi bir sebep yok.' değerlendirmesini yaptı.



Karadağ'ın NATO'ya katılımını şimdiye kadar 21 müttefikin imzaladığını, bugün de Fransız Senatosunun onaylacağını bildiren Stoltenberg, 'Diğer ülkelerin de imzalamasını bekliyoruz. Elbette bunu ne zaman yapacaklarına her ülkenin kendi ulusal parlamentosu karar verecek ancak ABD Senatosu dahil tüm müttefik parlamentolarının bunu yapacağını umuyorum.' diye konuştu.



- 'NATO uluslararası kanunlara uymayı sürdürecek'



NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Trump'ın 'DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı' yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, 'Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine' ilişkin soru üzerine şunları söyledi:



'Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslarası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek.'



ABD Başkanı Trump, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran 'waterboarding' işkence yöntemi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde bu yöntemin 'işe yarayacağını' belirterek, 'Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz.' demişti.



- Karadağ'ın üyeliği



NATO dışişleri bakanları, Rusya'nın itirazlarına rağmen aralık 2015'te aldıkları kararla Karadağ'ı ittifaka davet etmişti. 'Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinin batı Balkanların istikrarına yönelik bir tehdit olacağını' savunan Rusya ise ittifaka birçok kez uyarıda bulunmuştu.



Halen gözlemci statüsünde toplantılara katılan Karadağ'ın tam üyeliği ancak tüm müttefiklerin onayı ile gerçekleşebilecek.



Kaynak : AA