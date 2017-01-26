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Muradiye belediye başkanı tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Muradiye Belediye Başkanı Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 15:55
Muradiye belediye başkanı tutuklandı

Van'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında DBP'li Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muradiye ilçesinde 'PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri' ve 'terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları' iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Muradiye Belediye Başkanı Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, biri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak : AA

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