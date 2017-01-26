Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkek cesedi bulundu.



İlçeye bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir otomobilin içinde 1, yakınında da 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 ERG 36 plakalı aracın içi ve yanındaki 3 erkeğin silahla öldürüldüklerini belirledi.



Çevrede yapılan aramada kalaşnikof ve tabancaya ait boş kovanlar bulundu.



Polis ekipleri ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Kaynak : AA