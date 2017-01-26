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Mezarlıkta 3 ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkeğe ait cesetler bulundu.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 10:16
Mezarlıkta 3 ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir otomobilin içinde 1, yakınında da 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 ERG 36 plakalı aracın içi ve yanındaki 3 erkeğin silahla öldürüldüklerini belirledi.

Çevrede yapılan aramada kalaşnikof ve tabancaya ait boş kovanlar bulundu.

Polis ekipleri ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

Polis EkipleriKalaşnikof


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