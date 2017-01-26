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Merkel Türkiye'ye geliyor

Uzun zamandır Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerginliğin arifesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Dünya / 26 Ocak 2017 Perşembe 15:27
Merkel Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyaretini konu alan haberler yapan Alman medyası, Avrupa Biriliği üyeliği konusunda yeni fasılların açılmasına karşı olan buna rağmen görüşmelerin devamından yana olduğunu belirten Merkel’in "Ankara ziyareti iki ülke arasındaki buzları eritebilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Merkel’in Ankara ziyaretinin ardından Malta’da gerçekleşecek olan AB zirvesi için Malta’ya geçeceği ve zirvenin en önemli konusunun İngiltere’nin AB’den çıkması ve bundan sonra yaşanılacak gelişmelerin ana konusunu oluşturacağı açıklandı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin köklü temelleri bulunduğuna, var olan sorunların aşılacağına dikkati çekti. Ziyarette Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek olan Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

BaşbakanCumhurbaşkanıBinali YıldırımDışişleri Bakanlığı SözcüsüRecep Tayyip Erdoğan


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