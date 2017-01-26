Meral Akşener AYM'ye başvurdu

MHP'den iharç edilen MHP eski milletvekili Meral Akşener ihraç kararının iptila için mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme itirazını reddetmişti. Akşener, bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu. Akşener, 6 sayfalık dilekçe ile ihraç kararının kaldırılmasını istedi.



Akşener'in Avukatı Feridun Bahşi tarafından yapılan itiraz başvurusunda MHP'de yaşanan gelişmeler özetlendi. Akşener'in avukatı dilekçesinde 'Anayasanın 38. Maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. Maddesinde belirtilen savunma hakkımızın hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hemde MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi. (Yeniçağ)