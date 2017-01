Melih Gökçek'ten referandumda 'evet' için 12 gerekçe

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan paylaştığı videoda referandumda “evet' demek için 12 gerekçeyi sıraladı.



Gökçek videonun başında, “Evet demek için ne neden var? Neyi söyleyebilirsiniz ki biz evet diyelim diye ortada hiçbir şey söylenemeyecekmiş gibi bir hava meydana getirmeye çalışıyorlar. Oysa ortada evet demek için o kadar çok neden var ki, ben size 12 tane neden sayayım” dedi.



Videoyu, “Bazıları soruyor, ‘referandumda evet demek için ne gerekçeniz var?' Buyurun size Melih Gökçek'in sesiyle 12 gerekçe” tweet'iyle paylaşan Gökçek, 12 gerekçeyi de şöyle açıkladı:



“1. Siyasi istikrar için kesinlikle başkanlık sistemi lazım. Siyasi istikrar demek, doğrudan doğruya bir başkanın emrinde, Bakanlar Kuruluyla, Meclisiyle 5 sene boyunca tartışmasız icraat yapmak.



2. Tarih boyunca bakın, cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında her zaman ihtilaf olmuş. Bu ihtilaflar zaman zaman çok büyük krizler meydana getirmiş. Çift başlılık ortaya çıkmış. Çift başlılığın ortadan kalkmasının tek yolu, başkanlıktan geçiyor. Bu, istikrar için de çok önemli. Çift başlılığın ortadan kaldırılması için başkanlığa evet.



3. Terörle bir mücadele yürütülüyor. Bunun tek elden yürütülebilmesi ve anında kararlar verilebilmesi, başkanlık sisteminde otorite tek elde olduğu için daha kolay olacak. Dolayısıyla terörle mücadelede başkanlık sistemi önemli.



4. Belli konularda kararlar almak istiyorsunuz, uzun süreçler gerekiyor; kanun çıkartacaksınız, Meclisten geçecek, onayından geçecek, tatbikatı vs. Ama hızlı icraat, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığından kararnamelerle yapılabilecek. Dolayısıyla süratli bir icraat ortaya çıkacak. Türkiye daha çok kazanacak. Ben buna şöyle örnek vermek istiyorum; ben belediye başkanı olarak bir nevi başkanlık sistemiyle belediyeyi yönetiyorum. Herhangi bir konuda karar verdiğim zaman bu mekanizma rahatlıkla daha hızlı karar verebiliyor. Cumhurbaşkanımız da burada tek sorumlu olacağı için başkan olarak, kararnamelerle işleri çok daha süratli yapabilecek.



5. Koalisyonlarla artık vakit kaybetmeyeceğiz. Özellikle parlamenter sistemlerde yeterli sayı olmadığı zaman koalisyonlar geliyor. Şimdi koalisyonlar dönemi olmayacak. Başkan olan kişi, yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilecek. Dolayısıyla koalisyonlar dönemini yaşamayacağız ve bu işi geride bırakacağız.



6. Cumhurbaşkanı tek otorite olduğu için artık darbe tarihe gömülmüş olacak. Her 10 senede bir darbe sıkıntısı yaşıyoruz. Artık bu darbeler tarihe gömülmüş olacak.



7. Bugüne kadar 18 yaşındaki gençlere oy verme hakkı verdik. Ama seçilme hakkı yok. Seçme hakkı var ama seçilme hakkı yok. Seçme hakkı olan bir kişinin aynı zamanda seçilme hakkı da olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa'da istediği değişikliklerle, Parlamentodan kabul edilen değişikliklerle, artık 18 yaşındaki bir vatandaşımız rahatlıkla milletvekili olabilecek. Gençliğe verilen önemi ortaya koyuyor, çok önemli.



8. Cumhurbaşkanı'na yargı yolu açılıyor. Şuanda Cumhurbaşkanı'nı sadece vatan hainliğiyle suçlayabilirsiniz ve sadece ondan dolayı soruşturma yapabilirsiniz. Başka herhangi bir konuda yargılama ve suçlama yapamazsınız. Ama şimdi TBMM'nin dörtte üç oyuyla rahatlıkla Cumhurbaşkanı'nı da yargılama durumu ortaya çıkıyor.



9. Yasa tekliflerini eskiden hükümet yapar ve buna yasa tasarısı denirdi. Artık hükümet böyle tasarılarda bulunmayacak ve doğrudan doğruya milletvekilleri, yasa tekliflerini verecek ve bu teklifler yasa haline gelecek. Milletvekillerinin bu konudaki inisiyatifi artmış oluyor.



10. Askeri yargı biliyorsunuz, adli yargıdan ayrıydı ve çift başlılık vardı. Bu durum, harp hali hariç tamamen ortadan kaldırılıyor. Artık bundan sonra yargı tek. Dolayısıyla herkes eşit şekilde aynı mercilerle yargılanacak. Bu, eşitlik açısından son derece önemli.



11. Milletvekili sayısı 550'ydi, biliyorsunuz 600'e çıkartılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İller Parlamentoda daha çok temsil edilecekler. Dolayısıyla vatandaşımızın sorunlarını takip eden daha büyük bir milletvekili kitlesi olacak.



12. O kadar güzel bir adalet sistemi konuluyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, herhangi bir şekilde TBMM için erken seçim isterse kendisi için de erken seçim yapmak zorunda kalacak. Kendisinin de erken seçimi yapılacak. Yani bir adalet ortaya konuluyor, eşitlik ortaya konuluyor.”



Gökçek, gerekçeleri saydıktan sonra videoyu, 'İşte size 12 neden; bu 12 neden dolayısıyla bizim yeni anayasamıza referandumda evet dememiz gerekiyor. Evet, evet, evet” sözleriyle bitirdi.



PKK SORUMLUSUNDAN REFERANDUMA HAYIR ÇAĞRISI



Gökçek, referandumda “evet demek için 12 gerekçe” videosundan önce attığı bir başka tweet'le de PKK'nın sözde Avrupa sorumlusunun referanduma 'hayır' oyu verilmesi için çağrıda bulunduğu videoyu paylaştı. Gökçek videoyu, “PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Anayasa'ya hayır oyu verin diyor. Sadece bu video, Anayasa'ya evet için yeterli değil mi?” yorumuyla paylaştı.



