USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Sıcak Haber : Başbakan konuşuyor CANLI!..

Kremlin'den güvenli bölge açıklaması

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de güvenli bölge oluşturulacağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm sonuçlar düşünülmeli” dedi.

Dünya / 26 Ocak 2017 Perşembe 12:23
Kremlin'den güvenli bölge açıklaması

Kremlin Sarayı'ndan, ABD'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin açıklamasına yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin planının açıklanmasından önce Rusya'ya danışmadığını dile getirdi.

“Amerikalı ortaklarımız, bize danışmadı. Bu bağımsız bir karar” diyen Peskov, “Bu planın, mültecilerle olan durumu şiddetlendirmemesi açısından önemli. Ancak, büyük ihtimalle tüm sonuçlar düşünülmeli” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım Kaynak : İHA

Güvenli BölgeDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı