KHK İle Emniyetten İhraçlar

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri arasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kemal Yüzgüleç, eski Havacılık Daire Başkanı Hüseyin Başak bulunuyor.



OHAL kapsamında bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK ile 7 bin 586 emniyet mensubunun meslekle ilişiği kesildi. İhraç edilenlerin 5'i 1. sınıf, 7'si 2. sınıf, 55'i 3. sınıf, 199'u 4. sınıf olmak üzere toplam 266'sı emniyet müdürü, 178'i emniyet amiri, 51'i başkomiser, 477'i komiser, bin 550'si komiser yardımcısı, 195'i başpolis, 4 bin 778'i polis, 4'ü bekçi, 87'si ise sivil personel.



İhraç edilenler arasında eski Havacılık Daire Başkanı Hüseyin Başak ile eski Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kemal Yüzgüleç de bulunuyor...



Başak, Polis Bakım ve Yardım Sandığı bünyesindeki bir binanın FETÖ/PDY'ye bağlı bir derneğe usulsüz kiralanması gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında İzmir'de tutuklanmıştı. Yüzgüleç ise ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile onaylanan kararname ile 26 Ekim 2016'da Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevinden alınarak polis başmüfettişliğine atanmıştı.



İhraç edilen 1. sınıf diğer 3 emniyet müdüründen Niyazi Uğur Bilecik ve Tamer Dönmez'in İzmir'de, Ramazan Kara'nın ise Ankara'da polis başmüfettişi olarak görev yaptığı öğrenildi.



Kaynak : AA