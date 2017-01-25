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Kazakistan anayasa değişikliğine gidecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yönetim sisteminin verimliliğini artırmak için cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören anayasa değişikliği taslağının tartışılmaya açılması kararı aldığını bildirdi.

Siyaset / 25 Ocak 2017 Çarşamba 22:26
Kazakistan anayasa değişikliğine gidecek

Devlet televizyonundan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkedeki güçlü cumhurbaşkanlık kurumunun devletin kuruluş sürecindeki zorlukları aşmakta başarılı olduğuna işaret ederek, 'Biz yeni devlet, yeni ekonomi, yeni toplumu kurduk.' diye konuştu.

Ancak dünyanın değiştiğine ve toplumsal süreçlerdeki zorlukların Kazakistan'da da arttığına işaret eden Nazarbayev, 'Şimdiden küresel ve bölgesel çağrılara nasıl tepki göstereceğimizi düşünmeliyiz. Önerilen reformların temeli iktidar yetkilerinin yeniden dağıtımı ve genel olarak siyasi sistemin demokratikleşmesinden oluşuyor.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, önerilen reformlar kapsamında cumhurbaşkanının dış siyaset, milli güvenlik ve savunma alanlarındaki sorumluluklarının devam edeceğini, sosyal, ekonomik süreçlerdeki yetkilerinin de hükümete devredileceğini kaydetti.

Hükümetin kurulmasında parlamentonun rolünü güçlendirmek gerektiğini vurgulayan Nazarbayev, yapılacak anayasa değişikliği kapsamında seçimlerde kazanan partinin hükümetin kurulması üzerinde belirleyici etkisi olacağını aktardı.

Nazarbayev, söz konusu reformların ileride istikrarlı bir siyasi sistem oluşturacağını, hükümet ile parlamentonun rolünün güçlendirilmesinin de küresel çağrılara cevap verilmesini sağlayacağını belirterek 'Evet, bu zor bir yönetim sistemidir ancak toplumda karmaşık hale gelmiştir. Cumhurbaşkanının bazı yetkilerini devretme kararını bilinçli olarak aldım ve bunu da etkin, istikrarlı ve modern bir yönetim sistemini kurmak amaçlı yapıyorum.' dedi.

Kazakistan'da kalkınmanın demokratik yönde gideceğini belirten Nazarbayev, anayasa reformu proje taslağının kamuoyu tartışmalarına sunulmasıyla ilgili kararı imzaladığını bildirdi.

Değişikliklerin yapılacağı anayasa taslağının hükümet tarafından hazırlanarak parlamentoya sunulması bekleniyor.

Kaynak : AA

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