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Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silah sesleri

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir şahıs, iddiaya göre Alaattin Çakıcı’nın hastaneye alınmamasına sinirlenerek hastane önünde havaya ataş açtı.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 14:46
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silah sesleri
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Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş ve hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için hastaneye alınmamıştı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Ferdi E. isimli şahıs, iddiaya göre Çakıcı'nın hastaneye alınmamasına silahlı tepki gösterdi. Hastanenin Başhekimlik binasına girerek havaya ateş açan şahıs, hastanede paniğe neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ilk ifadesi alınan Ferdi E.'nin eşinden boşandığı için psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve Çakıcı'yla tanışmadığını ama kendisinin yaşam tarzını sevdiğini söylediği öğrenildi.

Ferdi E.'nin dün gece sabaha kadar kaynak işi yaptığını ve alkol aldığını, ayrıca Çakıcı'nın tedavisi yapılmadığı için bunu hazmedemediğini söylediği belirtildi. Gaziosmanpaşa Hastanesi önünden taksiye binerek Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyleyen Ferdi E.'nin başhekimlik binasına girerek silahla ateş etiğini söylediği ifade edildi. Uyuşturucu bulundurma ve kullanma ile kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu tespit edilen Ferdi E.'nin hasmı olduğu için devamlı silah taşıdığını söylediği de öğrenildi. Kaynak : İHA

PolisGayrettepeAlaattin ÇakıcıUyuşturucu


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