İşte Facebook'a gelen özellik

Görünen o ki sosyal medya devi Facebook, Snapchat'in izinden gitmekte kararlı.



Geçtiğimiz aylarda Snapchat'teki özelliğin neredeyse aynısını bünyesinde hizmet veren Instagram'da kullanıma sunan şirket, bu sefer aynı özelliği Facebook'a getiriyor.



Instagram'daki hikayeler özelliği Facebook'a da geliyor.







Facebook Stories (Facebook Hikayeleri) isim ve kullanış bakımından Snapchat Hikayeleri ile neredeyse aynı.







Facebook bu sekmeyi tıpkı Instagram'da yaptığı gibi üst bölüme konuşlandırılacak.







Özellik kullanıma girdikten sonra farklı filtre imkanları ile kullanıcıların 1 dakikalık hikayeler oluşturmalarına izin verecek.







Henüz test aşamasında olan özelliğin platforma geleceğe tarih hakkında henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.







