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İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ateşli silahla vurarak yaraladığı bildirildi.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 01:11
İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Abud beldesinde orduya bağlı muhafızların bulunduğu bir alana doğru silahlı saldırıda bulunan Filistinlinin vurulduğu ifade edildi.

Olay yerinde yaralı Filistinliye müdahalenin yapıldığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu Filistinlinin kullandığı araçta Carlo marka bir silah bulunduğu kaydedildi.

Bu olaydan birkaç saat önce İsrail askerleri, Batı Şeria'da araçla çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinli genci vurarak öldürmüştü.

Kaynak : AA

İsrailBatı Şeria


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