Irak'ta işler karışıyor

Rûdaw'ın haberine göre, Haşdi Şabi güçlerine bağlı bir grubun Şengal'in doğusunda Peşmerge Güçleri'nin bulunduğu mevzilere toplarla saldırı yaptığı belirtildi.



Rûdaw'a konuşan, Peşmerge Güçleri Bakanlığı Basın Sorumlusu Helgurt Hikmet, Haşdi Şabi saldırısını doğrulayarak, “Olaya ilişkin Heşdi Şabi tarafından resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz” dedi.



Helgurt Hikmet, bu saldırının ilk olmadığını hatırlatarak, Peşmerge Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.



Irak ordusunun kontrolünde; Barzani'nin peşmergesi ve İran güdümlü Haşdi Şabi, Musul operasyonuna birlikte katılmıştı.