Gazi eski Emniyet Müdürü Topçu'yu ziyaret etti

Duygulu anların yaşandığı buluşma da Sayın TOPÇU şöyle dedi; Herkes zannetti ki kurşun geldi geçti, oysaki Gazi olan Müdürümüz zaruri ihtiyaçlarını bile cihaz sayesinde gidermektedir. Buna rağmen, hamdolsun tekerlekli sandalyeyi reddedip azimle ve Allah’ın yardımıyla koltuk değnekleri ile 150 adım atar hale gelebilmiştir.

Vatan’ı gönlünde yaşatanlar, gönüllerde de yaşamak isterler. Bu kardeşlerimiz; Bayrak, Vatan ve Millet sevgisini gönlünde yaşatan kalbine kazıyan kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimizin gönüllerine seslenmek esas olandır.



Ben umuyorum ki; Cumhurbaşkanımızın Şehit ve Gazilerimize gösterdiği ilgi ve alaka Devletimizin diğer yönetim kadrolarına da örnek teşkil eder.

Elbette Cumhurbaşkanımızın Şehit ve Gazilerimize olan hassasiyetlerinin bir tamamını herkesten beklemek doğru değildir.

Ancak; Hiç olmazsa O’nun bu duruşundan Devlet adamlarımızın, Siyasetçilerimizin Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yöneticilerinin ders çıkarmaları dileğimizdir. Gazi ve Şehitlerimizle olan bağlarımızı olabildiğince kuvvetlendirmeliyiz.

Bu topraklar eğer Vatan ise Atalay ÜLKER gibi Gazilerimiz ile Ömer Halis DEMİR, Fethi SEKİN gibi şehitlerimizin kanı ile VATAN dır.

Ülkemiz, yarım asırdır terör belası ile uğraşmasına, bu mücadelede yer alan aslanlarımızın inancı ve İmanı tam olduğu için, elin memleketinde yaşanan Vietnam sendromu gibi rahatsızlıklar çok şükür bizde görülmemektedir.

Devletimiz Maddi olarak şehit ve gazilerimize, yakınlarına maddi olan her şeyi hamdolsun yapıyor. Milletimizde; diğergamlık özelliği ile şükürler olsun ki Şehit ve Gazilerimizin yanında ama şehit yakınları ve gazilerimizin kalplerimizde ve gönüllerimizde olduklarını bilmeleri onlar için daha önemli. Rabbim şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa ve uzun sağlıklı ömür versin. Devlet de millet de şehit ve gazilerimizle beraberdir.

Yüce Rabbim Devletimize, milletimize zeval vermesin.

Bu dünyada varlığını daim kılsın. dedi.



