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Eski Nusaybin belediye başkanı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski Nusaybin Belediyesi Başkanı Sara Kaya ve Belediye Başkan Vekili Cengiz Kök tutuklandı.

3. Sayfa / 26 Ocak 2017 Perşembe 20:14
Eski Nusaybin belediye başkanı tutuklandı

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski Nusaybin Belediyesi Başkanı Sara Kaya ve Belediye Başkan Vekili Cengiz Kök, “anayasal düzeni bozmak, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaya ve Kök, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : İHA

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