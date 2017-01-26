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Doğan medyasından yeni skandal!

Nevşin Mengü algı operasyonu yapmak isterken yine rezil oldu.

Televizyon / 26 Ocak 2017 Perşembe 12:27
Doğan medyasından yeni skandal!

Doğan medyasından CNN Türk yine bir skandala imza attı. Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Somer isimli bir öğretim üyesiyle canlı bağlantı yapan Nevşin Mengü algı operasyonu yapmaya çalışırken rezil oldu.

Konuğun arkasına konulan ve Hz. Muhammed'in isminin yazılı olduğu tabloyla 'bakın dindarlar 'hayır' oyu kullanıyor' mesajı vermeye çalıştı. Ancak Doğan medyası ve Nevşin Mengü'nün atladığı detay ise peygamber efendimizin isminin yazılı olduğu tablonun ters konulmuş olmasıydı.



MUSTAFA VARANK DA TEPKİ GÖSTERDİ
Doğan medyasının bu skandalına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, 'Cehaletiniz ya da algı oyununuz Muhammed (A.S.) tablosunu ters koymanızdan belli. Yazık' ifadelerini kullandı.



Mustafa VarankNevşin MengüCnntürk


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