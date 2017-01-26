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Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

Siyaset / 26 Ocak 2017 Perşembe 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret edecek.

Referandum sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.

ERDOĞAN MİTİNGLERE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı, nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum süreci için meydanlara inecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtildi. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, 30 büyükşehiri ziyaret edeceği vurgulandı.

Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor. Kaynak : Habertürk

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